Минсельхоз обновил базу для поддержки сельскохозяйственников при ЧС

Министерство сельского хозяйства выпустило новый порядок оценки ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям от чрезвычайных ситуаций природного характера. Документ распространяется в том числе на товарную аквакультуру.

Порядок оценки ущерба сельхозтоваропроизводителям от ЧС утвержден приказом Минсельхоза от 3 апреля 2024 г. № 187. Новый документ принят на смену приказу министерства от 26 марта 2015 г. № 113, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказ должен применяться для оказания господдержки, предусмотренной постановлением правительства от 22 декабря 2014 г. № 1441 и постановлением от 10 ноября 2020 г. № 1807. Они предполагают компенсацию урона сельскохозяйственникам при чрезвычайных ситуациях природного характера — половодья, наводнения, шторма и других. При этом во втором случае предусматривается финансирование за счет средств резервного фонда правительства.

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