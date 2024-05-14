Сахалин предложил прописать возможность многоцелевого использования участков

Власти Сахалинской области предлагают предусмотреть возможность использования рыболовных участков одновременно в двух целях — для промышленного лова и организации любительской рыбалки. Инициативу на площадке Совета Федерации озвучил сенатор Андрей Хапочкин.

Изменения в федеральный закон о рыболовстве в части определения границ рыболовных участков обсуждались на круглом столе, рассказали Fishnews в пресс-службе Сахалинской областной думы.

Сенатор отметил, что представил на встрече инициативу губернатора региона Валерия Лимаренко о возможности использования РЛУ одновременно в двух целях — промышленного рыболовства и организации любительской рыбалки.

До 2019 г. в Сахалинской области организация любительского рыболовства осуществлялась на 44 рыбопромысловых участках, которые использовались одновременно в двух целях — с целью промышленного рыболовства и организации любительской рыбалки. Однако после изменений 2019 г. в федеральном законодательстве такая возможность была исключена, отметил парламентарий.

В период путины в адрес губернатора, областного правительства и думы поступают сотни обращений граждан по этому вопросу, обратили внимание в пресс-службе.

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