Российская сельдь показала высокий результат на внешнем рынке

Российские рыбаки в 2023 г. резко нарастили экспорт сельди, в то время как их главные конкуренты, норвежцы, наоборот, снизили отгрузки этого вида рыбы на внешние рынки, сообщает ВАРПЭ. В ассоциации также отметили, что вылавливаемых объемов достаточно для обеспечения и внутрироссийских нужд.

Данные о поставках сельди Всероссийская ассоциация рыбопромышленников приводит со ссылкой первый в этом году отчет ФАО об основных тенденциях на мировом рынке рыболовства и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

«Поставки российской тихоокеанской сельди выросли на 57%, до 187,5 тыс. тонн. В первую очередь за счет увеличения экспорта в Китай — на 104%, до 123,2 тыс. тонн. Но растут поставки и на другие рынки. Например, в Нигерию они увеличились на 56%. Хорошие перспективы у российской сельди и на других африканских рынках», — сообщает ВАРПЭ в своем телеграм-канале.

Норвежский экспорт сельди за этот же период, наоборот, снизился на 22%, до 123,2 тыс. тонн. Таким образом, российские рыбаки в прошлом году обогнали по объему поставок одного из основных своих конкурентов на мировом рынке.

Россия — один из лидеров мирового рынка по добыче тихоокеанской сельди. На Российскую Федерацию приходится 80% всего вылова этого вида. Мировой рынок сельди оценивается в 700 млн долларов и состоит из нескольких сегментов: тихоокеанская, атлантическая и балтийская. Доля России в денежном выражении оценивается в 27%, указали в отраслевом объединении.

«В 2023 году российские рыбаки добыли 406,2 тыс. тонн тихоокеанской, 74,1 тыс. тонн атлантической и 24,5 тыс. тонн балтийской сельди. Это позволяет полностью обеспечить внутренний рынок, которому отдается приоритет, поскольку этот вид рыбы пользуется стабильным спросом и делит первое-второе место по популярности среди потребителей, согласно данным исследования ВЦИОМ», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

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