В Поморье подготовили две акватории под садки

В Архангельской области объявлен аукцион на два озерных участка для индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 13 июня.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из участков, площадью 1,95 га, расположен на озере Большое Мошенское (бассейн реки Онега). Второй, площадью 4,8 га, — в акватории озера Чидвозеро.

Стартовые цены лотов — 15,6 тыс. и 38,4 тыс. рублей. Торги предполагается провести 27 июня в Мурманске. РВУ предоставляются на 25 лет.

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