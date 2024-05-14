Наука мониторит запасы черноморской камбалы-калкана

В ходе весенних экспедиций ученые АзНИИРХ собрали данные о популяции камбалы-калкана в различных районах черноморского побережья, включая южное и западное побережье Крыма, район Евпатории, Большой Утриш и Адлер.

Серия экспедиций, организованных Азово-Черноморским филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) для изучения состояния популяции камбалы-калкана, стартовала с апреля. Цель ученых — сбор данных о биологическом состоянии, размерах, массе и количестве этой рыбы, вылавливаемой у черноморского побережья.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, исследования охватили различные прибрежные районы, включая Южный берег Крыма, западное побережье полуострова, район Евпатории, Большой Утриш и Адлер. Сотрудники АзНИИРХ изучали уловы камбалы-калкана из ставных сетей и анализировали характеристики пойманных экземпляров.

Полученная в ходе экспедиционных работ информация станет основой для прогнозных расчетов запаса камбалы-калкана, контроля сроков нереста и регулирования промысловой нагрузки на популяцию.

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