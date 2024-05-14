Судовладельцам и судостроителям представят технологические новинки

В Санкт-Петербурге 16 и 17 мая пройдет показ новейших образцов продукции ООО «НПК Морсвязьавтоматика». Компания специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании судового и промышленного оборудования.

Показ будет проводиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тепловозная, д. 36. Вниманию посетителей будут представлены:

— Системы вентиляции и кондиционирования;

— Пультовые конструкции и электротехнические шкафы;

— Внутрисудовая электроника;

— Системы накопления энергии;

— Пропульсивные системы;

— Электрогенераторные установки;

— Системы зашивки судовых помещений, судовая мебель;

— Автоматические выключатели и светосигнальная аппаратура;

— Лазерные станки для резки, чистки и сварки металла.

Для согласования времени посещения, пожалуйста, направьте запрос: osh@unicont.com, hov@unicont.com. Телефон для уточнения деталей: +7 981 756 93 25.

unicont.com

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