Для работы с заявлениями по «прибрежке» готовят регламент

Росрыболовство разрабатывает административный регламент по приему и рассмотрению заявлений об определении вида рыболовства. Такие обращения ежегодно направляют предприятия, готовые вести промысел в режиме прибрежного лова.

Проект регламента, в котором планируется изложить порядок и стандарт предоставления госуслуги по приему и рассмотрению заявлений об определении вида рыболовства, размещен на портале regulation.gov.ru.

Предполагается, что положениями регламента будут руководствоваться в территориальных органах Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что предприятия могут ежегодно выбирать, в каком режима осваивать долю квоты добычи в морских водах и долю международной квоты — это предусмотрено законодательством. Объемы возможного вылова для «прибрежки» рассчитываются с повышающим коэффициентом, но предприятию нужно соблюдать определенные требования по доставке рыбы.

Подавать обращения требуется, если пользователь собирается работать в режиме прибрежного рыболовства либо и промышленного, и прибрежного. Если квоту предполагается осваивать только в режиме промышленного рыболовства, заявку направлять не требуется.

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