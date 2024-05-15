Водные объекты Югры предоставляют под промышленный лов

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на конкурс выставлены девять участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 19 июня — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатором конкурса выступает департамент промышленности ХМАО – Югры, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 2 га до 667 га расположены на реках и озерах. Объекты промысла — виды, для которых не устанавливается общий допустимый улов: налим, щука, язь, лещ, судак, карась, окунь, плотва, ерш и елец. Акватории предоставляются на 15 лет.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участки, стартовые цены лотов — от 6 рублей до 2,1 тыс. рублей. Остальные критерии: средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции, среднее количество работников у претендента за последние четыре года.

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