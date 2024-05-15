Добытчики омуля «наловили» себе условные сроки

В Иркутской области суд вынес приговор трем местным жителям, занимавшимся нелегальной добычей байкальского омуля. По данным правоохранителей, причиненный ущерб превысил 3 млн рублей.

Осужденные признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в марте 2021 г. фигуранты при помощи сети выловили 831 омуля. Нелегальный промысел они вели на Байкале.

Слюдянский районный суд Иркутской области назначил каждому из мужчин наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, с осужденных взыскали сумму ущерба. Приговор вступил в законную силу.

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