На Дону накрыли подпольные цеха с сомнительной рыбой

В Ростовской области полицейские выявили три нелегальных цеха по переработке рыбы. Правоохранители изъяли около 5 тонн свежей и замороженной продукции без маркировки.

«Оперативники выяснили, что 54-летняя злоумышленница организовала производство и хранение рыбопродукции на территории домовладения, а также еще в двух арендованных помещениях в целях последующего сбыта на продуктовых рынках в Ростовской области», — рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, в подпольных цехах женщина солила, коптила и вялила тарань, леща, судака и другую рыбу. Отмечено, что общая сумма ущерба составила около 1,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки в особо крупном размере). С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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