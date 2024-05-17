Сибирь наращивает рыбный потенциал

Рыбаки Новосибирской области за четыре месяца выловили более 3,3 тыс. тонн — на 2% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Регион рассчитывает сохранить положительную динамику за счет создания новых промысловых и рыбоводных участков.

С января по апрель предприятия региона освоили в режиме промышленного рыболовства 3350,8 тонны рыбы. Это на 61,3 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года, привели статистику в областном минсельхозе.

«По итогам 2023 года промышленный вылов рыбы на водоемах Новосибирской области составил 13 тыс. тонн, в 2020 году — 10,2 тыс. тонн, в 2021 году — 10,7 тыс. тонн, в 2022 году — 12,6 тыс. тонн. Как видно из данных показателей, промышленный вылов рыбы имеет ежегодную положительную динамику», — отметил начальник отдела водных биологических ресурсов министерства Сергей Данильченко.

Область делает ставку на активное вовлечение в рыбохозяйственный оборот неиспользуемых ранее водоемов. Для этого на них формируются и предоставляются в пользование участки под промышленное рыболовство и товарное рыбоводство, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза.

В 2023 г. деятельность в области рыболовства и рыбоводства осуществляли 246 организаций Новосибирской области. Наиболее активно для этих целей используются водоемы Барабинского, Здвинского, Чановского и Купинского районов. Основными промысловыми аборигенными видами рыб здесь являются карась, сазан, плотва, окунь, щука, судак, лещ, налим и язь. Кроме того, на рыбоводных участках региона можно выращивать пелядь, сазана (карпа), толстолобика, белого амура, стерлядь, сома и щуку.

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