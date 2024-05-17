Приморское теруправление Росрыболовства возглавил Самир Кулиев

Руководителем Приморского территориального управления Росрыболовства в соответствии с приказом Минсельхоза стал Самир Джафар оглы Кулиев. Ранее он возглавлял Сахалино-Курильское теруправление и Охотский филиал Главрыбвода.

Нового руководителя коллективу территориального управления, а также начальникам подведомственных Росрыболовству учреждений представил заместитель главы ведомства Михаил Иваник.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, в системе федерального агентства Самир Кулиев работает с 2015 г. Сначала он был юрисконсультом в Сахалинском филиале ФГБУ «Главрыбвод», затем начальником отдела выдачи разрешений, мониторинга водных биоресурсов и международного сотрудничества Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства. С 2017 г. трудился временно исполняющим обязанности руководителя СКТУ, в 2019 г. стал его руководителем.

До назначения на должность руководителя Приморского территориального управления Росрыболовства Самир Кулиев возглавлял Охотский филиал Главрыбвода.

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