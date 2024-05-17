Ветеринарное оформление плотно увязали с разрешением на вылов

В компоненте «Меркурий» разработан специализированный модуль, который при оформлении производственных электронных ветеринарно-сопроводительных документов на уловы будет автоматически контролировать наличие действующего разрешения на добычу.

Согласно ветеринарным правилам, не должны оформляться ветеринарные сопроводительные документы на улов водных биоресурсов, когда не указаны сведения о разрешении на добычу, если оно требуется, отметили в подведомственном Россельхознадзору учреждении.

Для производственных ВСД, оформляемых на уловы на основании судовых суточных донесений, такое требование реализовано ранее.

Сейчас Россельхознадзор завершает подготовку к введению модуля контроля наличия разрешения на добычу при оформлении производственных сертификатов на уловы, если ССД не передается, говорится в сообщении НЦБРП.

Если производственный сертификат оформляется на уловы водных биоресурсов на основании данных ССД, то изменений в этой части не произойдет.

В других случаях при оформлении улова непосредственно в компоненте «Меркурий» для каждой позиции вырабатываемой продукции в рамках производственной транзакции необходимо предоставить сведения о соответствующем разрешении на добычу. Реквизиты разрешения должны быть указаны в блоке «Связанные документы». Разрешение при этом выбирается из списка доступных, сформированного на основании данных Отраслевой системы мониторинга (ОСМ) Росрыболовства.

«К выбору доступны разрешения, выданные на текущий календарный год хозяйствующему субъекту, который оформляет транзакцию, при этом статус разрешений должен быть действующий, т.е. разрешения в статусах «аннулировано» и «приостановлено» выбрать нельзя. Это требование касается оформления производственных сертификатов с использованием как обычных производственных транзакций, так и транзакций незавершенного производства», — обратили внимание в учреждении.

Таким образом, если в производственной транзакции партия вырабатываемой продукции относится к типу «Рыба и морепродукты» и в транзакции отсутствует сырье, такая транзакция определяется системой как «вылов ВБР», а значит, для этой позиции вырабатываемой продукции обязательно указание сведений о разрешении на вылов. Без указания этих сведений оформить производственный сертификат в веб-интерфейсе будет нельзя.

Исключения

Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайте НЦБРП подробно говорится и об исключениях. Это гидробионты для разведения (мальки, молодь), аквакультура, для которой разрешение на вылов не требуется.

Автоматический контроль внесения данных о разрешении на добычу не будет распространяться на партии уловов, добываемых коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Идентификация хозяйствующего субъекта как КМН осуществляется на основании его организационно-правовой формы по данным Федеральной налоговой службы. Если в соответствии с правилами рыболовства разрешение на добычу требуется, то его необходимо указывать в компоненте «Меркурий», при этом ответственность за внесение недостоверных сведений о разрешении либо данных о его отсутствии лежит на пользователе, осуществляющем оформление транзакции. Для пользователей, относящихся к КМН, в компоненте «Меркурий» будет выводиться соответствующее предупреждение.

Непосредственно сам контроль при оформлении производственных транзакций с использованием веб-интерфейса системы, планируется вводить с 4 июня 2024 г., уточняется на сайте Россельхознадзора.



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