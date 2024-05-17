Рыбоводам предлагают участки на реках и балках Кубани

В Краснодарском крае на аукцион выставлены девять рыбоводных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки на участие принимаются до 17 июня.

Организатор торгов — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Участки расположены в Тбилисском, Кущевском, Ленинградском, Выселковском, Тихорецком и Новопокровском районах.

Согласно аукционной документации, площадь разыгрываемых РВУ — от 5 до 85 га. Стартовые цены лотов варьируются от 4 тыс. до 68 тыс. рублей.

Торги планируется провести 27 июня в Ростове-на-Дону. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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