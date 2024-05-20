Запасы енисейской корюшки проверили ученые

Специалисты Красноярского филиала ВНИРО провели мониторинг популяции азиатской зубатой корюшки и среды ее обитания. По предварительным данным, состояние запасов в бассейне Енисея оценивается как удовлетворительное.

Экспедиция проходила в зимне-весенний период в губе Енисея, в районе поселка Воронцово. Ученые выполнили контрольные обловы нерестового стада корюшки, собрали ихтиологический материал, а также получили сведения о ходе промышленного лова, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Кроме того, сотрудники филиала провели наблюдения и сбор информации о любительском рыболовстве. Сейчас все материалы проходят камеральную обработку.

Основные преднерестовые скопления отмечены вдоль правого берега Енисея. Отмечено, что корюшка активно ловится как промышленниками, так и рыбаками-любителями на удочку со льда. Средняя величина улова на одного человека в районе Дудинки составляет около 30-50 штук в день.

Полученные результаты исследований используют для прогнозирования объемов рекомендованного вылова и оценки безопасности рыбы по паразитологическим показателям.

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