Рыбаки Вологды определились с планами на 2024 год

Рыбохозяйственный совет Вологодской области обсудил итоги промысла за прошлый год и наметил планы на текущий. Региональные власти надеются на увеличение общей добычи, предполагается также направить заявку на изменение правил рыболовства.

Заседание прошло под председательством первого заместителя главы региона Юрия Умеренко. В совещании приняли участие руководители 27 рыбодобывающих предприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе областного департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Участники отметили стабильное освоение ресурса — без резких скачков и падения объема добычи. Хорошие результаты показали предприятия на Белом озере — более 40% от общего улова.

Отмечено, что в 2023 г. были распределены остатки долей квоты по судаку в озерах Воже и Кубенское. Введены в промысел новые рыболовные участки на этих озерах, что в перспективе может положительно повлиять на общий вылов в регионе.

Планируется вовлечь в промысел закидной невод — традиционное для Кубенского озера орудие лова, позволяющее вылавливать малоценную мелкую рыбу (плотву, окуня, густеру, ерша).

Большие надежды возлагаются на корюшку, путина которой началась на Онежском озере. В прошлом году добыта 251 тонна этой рыбы. Рекомендуемый вылов для 2024 г. установлен в объеме 500 тонн.

Профессиональному рыбацкому сообществу предложили проработать и направить коллективную заявку по внесению изменений в правила рыболовства. Некоторые ограничения и запреты, по мнению рыбаков, нерациональны и требуют всестороннего рассмотрения с учетом рекомендаций науки.

Средний годовой вылов рыбы в Вологодской области за последние 10 лет колеблется в пределах 1500-1800 тонн. В промысловых уловах на всех водоемах, кроме Онежского озера, доминирует лещ, на долю которого приходится 30%. Также многочисленны корюшка, судак, чехонь, щука, плотва, синец, берш, окунь, густера, ряпушка и налим.

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