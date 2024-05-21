Заполярье приняло норвежского смолта

В Мурманскую область из Норвегии поставили первые партии смолта атлантического лосося для выращивания. Рыба прошла необходимый ветконтроль и отправилась на карантин и доращивание.

Мальков отправляют со специализированных норвежских предприятий аквакультуры. Там в период подготовки к отправке в РФ рыбу вакцинируют и исследуют в лабораториях для исключения инфекционных болезней, обратили внимание в Россельхознадзоре.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, 11 и 13 мая на территорию Мурманской области поставили первые партии смолта атлантического лосося из Норвегии — 608 тыс. мальков. Пограничный ветконтроль в отношении ввозимого малька осуществляли государственные инспекторы отдела ветеринарного надзора по Мурманской области Североморского межрегионального управления Россельхознадзора. Решение о пропуске было принято по результатам проверки сопроводительных документов и осмотра рыбы.

После завершения всех контрольных мероприятий мальков выпустили в садки рыбоводного хозяйства под контролем ветнадзора. Дальнейшее карантинирование ввезенной рыбы будет осуществляться на территории товарных садковых ферм под наблюдением специалистов госветслужбы Мурманской области в соответствии с требованиями законодательства ЕАЭС.

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