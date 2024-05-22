Рыбаки наловили уже 2 млн тонн

Российские предприятия преодолели планку вылова в 2 млн тонн, освоено на 3% выше уровня прошлого года. Положительная динамика промысла сохраняется в Дальневосточном, Северном и Азово-Черноморском бассейнах.

На Дальнем Востоке добыто почти 1,6 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

В Северном бассейне поймали более 208 тыс. тонн (+10%), в Западном — 42 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 14,2 тыс. тонн (+2,6%), в Волжско-Каспийском — 42,5 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 161,7 тыс. тонн.

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