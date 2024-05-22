Жителя Нижнего Поволжья подозревают в осетровом браконьерстве

В Астраханской области в рамках операции «Путина-2024» полицейские пресекли нелегальную перевозку осетра. 200 кг ценной рыбы обнаружили в салоне машины, за рулем которой находился неоднократно судимый астраханец.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на дороге Камызяк — Раздор.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД, в машине полицейские нашли 54 тушек русского осетра. Документов на продукцию у водителя не оказалось. По словам мужчины, он нашел рыбу на правом берегу реки Черная.

Проводится проверка. В случае подтверждения вины астраханец будет привлечен к уголовной ответственности по статье 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

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