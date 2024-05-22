Мурманский краб освоил дорогу в Азию

Поставки мороженого краба из Мурманска в страны АТР по железной дороге в этом году стали регулярными, отметили в теруправлении Россельхознадзора. Груз в рефконтейнерах идет на экспорт через дальневосточные порты.

По данным Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, только за март 2024 г. сотрудники службы досмотрели 27 рефрижераторных контейнеров с замороженной крабовой продукцией общей массой 412 тонн. Из Мурманска краб по железной дороге направляется в порты Дальнего Востока, где перегружается на морские суда-контейнеровозы, которые доставляют товар покупателям в страны АТР.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, перед погрузкой сыро- и варено-мороженый краб проходит лабораторные исследования на показатели качества и безопасности, документарный и физический контроль, в том числе для подтверждения соответствия требованиям страны-импортера. После этого на экспортный груз оформляются необходимые документы.

В мае в Мурманский морской рыбный порт прибыло еще 25 рефконтейнеров с крабом. К отправке на восток запланировано более 400 тонн. По информации надзорного органа, перевозки мороженой продукции на экспорт из Мурманской области будут осуществляться на регулярной основе.

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