Ростовских раков навестили ученые

В апреле-мае специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО исследовали раков в промысловых водоемах Ростовской области. Предварительные данные говорят о стабильном состоянии популяций.

Сотрудники лаборатории промысловых беспозвоночных проводили экспедиции в бассейне реки Сал, в реке Дон (включая водоемы поймы), Весёловском водохранилище и межплотинном участке Пролетарского водохранилища.

Особенностью весеннего периода этого года был быстрый подъем температуры воды в апреле (с 14-16°С до 20°С), что способствовало развитию яиц раков. В начале мая произошло резкое похолодание, однако погибших животных специалисты не обнаружили, биологические процессы проходили в обычные сроки, обратили внимание ученые.

«В период исследований началась линька годовиков и двухлеток раков. Взрослые особи во всех обследованных водоемах до середины мая к линьке не приступали», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Предварительный анализ материалов, собранных во время экспедиций, свидетельствует о стабильном состоянии популяции раков, отметили во ВНИРО.

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