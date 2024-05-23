В Нижнем Новгороде хотят усилить рыбоохрану

В Нижегородской области нехватку рыбинспекторов в нерестовый период намерены компенсировать за счет улучшения взаимодействия природоохранных ведомств.

Этот вопрос обсудили на заседании комитета по экологии и природным ресурсам областного законодательного собрания. Участники заслушали информацию Московско-Окского теруправления Росрыболовства о мерах по охране водных биоресурсов в нерестовый период 2024 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента, местами, требующими особого внимания специалистов для пресечения браконьерства, с апреля по первую половину июня являются реки Ока, Сура, Унжа и верховье реки Ветлуга, а также малые реки на юге области.

На заседании озвучили проблему нехватки инспекторов рыбоохраны. «На территории региона порядка 9 тыс. водоемов, 26 инспекторов явно недостаточно для контроля за соблюдением законодательства, задержания нарушителей и составления протоколов», — рассказал председатель комитета по экологии и природным ресурсам областного заксобрания Владислав Атмахов.

По его словам, комитет планирует создать рабочую группу совместно с коллегами из министерства лесного хозяйства, обсудить возможность организации эффективного взаимодействия между ведомствами на время нерестового периода.

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