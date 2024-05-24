Экспортеров предостерегают от неточностей при работе с CIFER

НЦБРП рекомендовал всем участникам цепи поставок рыбной продукции в Китай вносить в систему CIFER информацию об аттестованных видах продукции. В противном случае таможенные органы КНР не пропустят такие грузы.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) обратил внимание на прецедент с отказом Главного таможенного управления КНР в приемке рыбопродукции, выработанной российским предприятием, аттестованным в китайской системе регистрации CIFER. Причиной стало отсутствие в системе экспортируемого вида продукции у холодильника, на котором временно хранился груз.

Как сообщили Fishnews в НЦБРП, во избежание подобных случаев указывать аттестованный вид продукции с кодом HS до 10-го знака (до названия конкретного вида рыбы или морепродукта) в CIFER необходимо всем участникам цепи поставок рыбной продукции в Китай. Это касается как непосредственных производителей — предприятий и рыболовных судов, так и промежуточных звеньев — холодильников и транспортных судов.

Внести новый код можно путем подачи заявки на модификацию, уточнили в НЦБРП.

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