Чукотка сформировала подходы к лососевой путине

В этом году в Чукотском автономном округе прогнозируется добыча около 800 тонн тихоокеанских лососей. Для сохранения анадырской кеты профильная региональная комиссия решила не открывать промышленный лов в Анадырском лимане и реках его бассейна.

Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб на Чукотке определила сроки лова тихоокеанских лососей в регионе. В Западно-Беринговоморской зоне добыча разрешена с 7 июня. Исключение — промышленное рыболовство в Мейныпильгинской озерно-речной системе допускается с 20 июня. Во всех остальных районах лов откроется с 1 июля, сообщает корреспондент Fishnews. Срок окончания лова установлен на 30 сентября.

Заявления об установлении на 2024 г. объемов вылова тихоокеанских лососей от юрлиц и индивидуальных предпринимателей для промышленного рыболовства и организации любительской рыбалки будут приниматься по 30 мая включительно.

Промышленный лов в бассейне рек Анадырского лимана и лимане не предусматривается. При этом традиционное рыболовство и любительская рыбалка допускаются два дня в неделю — в субботу и воскресенье. Для естественного воспроизводства кеты в бассейне Анадырского лимана нужно обеспечить максимальный пропуск производителей на нерестилища, отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа.

Комиссия также установила объемы для освоения в режиме традиционного рыболовства.

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