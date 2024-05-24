Катар присоединился к соглашению ВТО по рыбацким субсидиям

Еще одна страна Ближнего Востока официально присоединилась к соглашению Всемирной торговой организации о запрете вредных рыболовных субсидий. Договор поддержал Катар.

Посол страны доктор Хенд Абдалрахман Аль-Муфтах передала гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале официальный документ, подтверждающий присоединение Катара к соглашению.

Глава Всемирной торговой организации подчеркнула, что таким образом Катар показал свою поддержку устойчивого рыболовства и борьбы с нелегальным промыслом в Персидском заливе. Нгози Оконджо-Ивеала выразила надежду, что остальные страны — участницы ВТО последуют этому примеру.

В свою очередь посол Катара заявила, что принятие соглашения символизирует последовательное участие ее страны в обеспечении регулируемого рыболовства, защиты морских экосистем и экологической устойчивости.

Катар стал 75-й страной, присоединившейся к договору, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО. Ранее обязательства по рыбацким субсидиям взял на себя Маврикий.

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