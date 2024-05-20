Еще одна страна взяла на себя обязательства по рыбацким субсидиям

Маврикий стал 13-й африканской страной, официально присоединившейся к соглашению Всемирной торговой организации о субсидиях в области рыболовства. Теперь для вступления договора в силу необходимо, чтобы список его участников пополнили еще 35 членов ВТО.

Документ, подтверждающий официальное принятие Маврикием соглашения, передала посол республики Уша Чандни Дваарка-Канабади. Она отметила, что страна рада стать 75-м членом ВТО, официально присоединившимся к соглашению о рыболовных субсидиях. Также посол выразила надежду, что договор вступит в силу уже в этом году.

Маврикий является небольшим островным развивающимся государством с обширными морскими зонами, обратила внимание представитель республики. По ее словам, государство заинтересовано в борьбе с ННН-промыслом и поддержке устойчивого рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО.

В свою очередь гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что официальное принятие соглашения Маврикием демонстрирует приверженность страны принципам системы Всемирной торговой организации и глобальным усилиям по улучшению устойчивости морского промысла. Глава ВТО подчеркнула: рыболовство исторически является важным источником занятости и экспорта для экономики республики.

Напомним, что ранее к соглашению присоединилась Камбоджа.

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