В Корякии подготовили морской участок для КМНС

В Камчатском крае объявлен конкурс на участок в Охотском море для добычи анадромных видов рыб представителями коренных народов. Заявки принимаются до 21 июня.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовный участок площадью 100 га расположен в Охотском море у западного побережья Камчатки в Тигильском районе (Корякия). Вблизи находятся устья рек Кисун и Саичик.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя или от места нахождения общины. РЛУ предоставляется на 20 лет.

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