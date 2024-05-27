Россия закрепит возможность выделения квот на вылов Узбекистану

Российская сторона решила предусмотреть в соглашении с Узбекистаном возможность работы совместных предприятий в области рыболовства. Росрыболовству поручено подписать соответствующий протокол.

Правительство РФ выпустило распоряжение о подписании протокола, предусматривающего изменение соглашения в сфере рыбного хозяйства с Узбекистаном, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется предусмотреть, что российская сторона ежегодно рассматривает вопрос о распределении квот добычи водных биоресурсов в исключительной экономзоне РФ для Узбекистана и выдает лицензии на их промысел для совместных предприятий и организаций.

Также проект протокола оговаривает, что Россия предоставляет порты для базирования флота совместных предприятий и организаций под флагом Узбекистана и право пользования этими портами на условиях равенства с судами своего государства.

Проект протокола предварительно проработан с узбекистанской стороной. Росрыболовству поручено провести переговоры с зарубежными коллегами и после достижения договоренностей подписать протокол от имени правительства.

Соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в области рыболовства было заключено в 2021 г. Документ предусматривает взаимодействие в исследованиях, развитии аквакультуры, добычи и переработки, обмен информацией по вопросам рыбного хозяйства, сотрудничество в подготовке кадров для отрасли.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews