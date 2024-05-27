Господдержку сельхозстрахования хотят распространить на марикультуру

Минсельхоз представил проект Плана сельхозстрахования на 2025 г. Такой документ принимается ежегодно для оказания господдержки защите АПК, в том числе аквакультуры, от рисков.

Проект Плана сельскохозяйственного страхования на 2025 г. опубликован на портале regulation.gov.ru. Предложены перечень объектов, при защите которых от рисков предусматривается господдержка в предстоящем году, а также предельные размеры ставок для расчета субсидий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, список для поддержки страхования в аквакультуре по сравнению с нынешним годом предполагается расширить. Если в 2024 г. в перечень включены лососевые, осетровые и сиговые виды рыб, то в 2025 г. планируется включение лососевых, осетровых, карповых, сомовых рыб и беспозвоночных.

Проект плана подготовлен на основании предложений уполномоченных органов власти регионов и объединения страховщиков, говорится в пояснительной записке.

Господдержку страхования распространили на аквакультуру в 2019 г. Механизм постепенно стал использоваться при выращивании рыбы, также его можно было бы использовать и для развития культивирования беспозвоночных — в марикультуре, отмечали эксперты на круглом столе, организованном в марте Fishnews.

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