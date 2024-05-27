Для безэкипажного флота формируют «нормативку»

Правительство утвердило требования к организациям, которые по поручению судовладельцев смогут дистанционно управлять безэкипажными судами. Такая техника уже тестируется в России.

Условия для запуска движения безэкипажных судов создают в рамках проекта «Автономное судовождение».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства, организации — операторы такого флота обязаны иметь свидетельство, подтверждающее их полномочия в области автономного судовождения. Кроме того, нужно обеспечивать непрерывную работу и исправное техническое состояние средств связи, с помощью которых управляется безэкипажное судно.

Также эти организации должны обеспечить работу внешнего экипажа, укомплектованного в соответствии с требованиями Кодекса внутреннего водного транспорта или Кодекса торгового мореплавания.

В кабмине обратили внимание, что подписанные постановления — часть работы по реализации новых норм Кодекса торгового мореплавания РФ и других законодательных актов, принятых в июле 2023 г. Эти поправки ввели понятие «автономное судно», а также регламентировали вопросы управления таким судном и особенности его эксплуатации.

По данным правительства, сейчас в России тестируется первое автономное научно-исследовательское судно — катамаран «Пионер-М», который был спущен на воду в 2021 г. Кроме того, отдельные устройства систем автономного судовождения проходят испытания на паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский».

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