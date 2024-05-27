Добытчикам лососей на Камчатке напомнили о возможностях электронных разрешений

Рыбодобывающие предприятия могут получать госуслуги в цифровом формате, напомнил на совещании по предстоящей лососевой путине руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Юрий Татаринов.

Представители контрольно-надзорных органов традиционно встретились с отраслевым сообществом на Камчатке в преддверии лососевой путины. В мероприятии участвовали представители пограничного управления, отраслевых ассоциаций, руководство Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО), Северо-Восточного теруправления Росрыболовства,

Глава СВТУ Юрий Татаринов, в частности, напомнил присутствующим о порядке и сроках подачи заявок для получения разрешений на вылов.

Кроме того, был затронут вопрос цифровизации рыбной отрасли. Отмечено, что предприятия, добывающие донные виды рыб, активно используют цифровые сервисы Росрыболовства в отличие от добытчиков лососей, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

Юрий Татаринов обратил внимание представителей промысловых предприятий на необходимость использования единого портала госуслуг. Он позволяет подавать заявления онлайн, без личного посещения ведомства, отслеживать ход оказания услуги, а в ряде случаев получать результат услуги в электронном виде.

Напомним, что для рыбной промышленности есть возможность получения с помощью цифрового сервиса целого ряда госуслуг, в том числе можно оформлять электронные разрешения на вылов.

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