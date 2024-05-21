Камчатка готовится к путине в плановом режиме

Лососевый промысел в ряде районов Камчатского края традиционно стартует уже в июне. Подготовка к важнейшему для рыбной отрасли региона рабочему сезону осуществляется в традиционном режиме, рассказал глава профильной ассоциации Владимир Галицын.

В этом году в Камчатском крае ожидается относительно неплохая путина, хотя западное побережье по прогнозируемым уловам несколько «просело», отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Предприятия еще в марте приступить к подготовке береговых заводов к работе, рассказал руководитель объединения на конференции Fishnews Online. «В общем-то, все в плановом режиме», — добавил он.

Есть, конечно, и трудности: традиционно приходится решать вопросы с завозом людей на путину. Осложняет работу производств подорожание топлива, расходных материалов.

В ряде районов лов откроется в июне. На 22 мая в регионе запланировано совещание по организационным вопросам путины с пограничным управлением — такие обсуждения уже стали плановым моментом подготовки к промыслу.

Также в эту путину АДЛК и предприятия ставят перед собой задачу с описанием границ речных рыболовных участков. По этой теме на площадке ассоциации уже проведено несколько встреч. Здесь предстоит учесть огромное количество нюансов, обратил внимание Владимир Галицын. «Но, я думаю, что все решаемо», — сказал он.

Напомним, что первоначальный прогноз вылова тихоокеанских лососей составляет для Камчатского края около 170 тыс. тонн. На апрельском заседании региональная комиссия по анадромным определила ключевые принципы организации путины.

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