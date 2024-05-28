Список «одуемых» видов вновь скорректируют

В перечень «одуемых» видов водных биоресурсов планируется включить устрицы в подзоне Приморье. Для ряда других объектов добычи — как в морских водах, так и во внутренних водоемах, — Минсельхоз, напротив, предлагает перестать устанавливать ОДУ.

Минсельхоз разместил для публичного обсуждения проект приказа о внесении изменений в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). Как сообщает корреспондент Fishnews, из перечня «одуемых» предлагается исключить ряд видов водных биоресурсов. Изменения коснутся добычи чехони в Калининградском (Вислинском) заливе, атлантического лосося в Балтийском море (в экономзоне РФ), рыбца в реке Дон в границах Ростовской области (ниже плотины Цимлянского водохранилища), раков и сазана в реке Ока в Нижегородской области, сазана в Чебоксарском водохранилище и налима в Зейском водохранилище (Амурская область).

Кроме того, предполагается, что ОДУ не будет устанавливаться для судака, леща, сазана, сома и щуки — в водных объектах Дагестана, китайской косатки-скрипуна, уссурийской косатки и желтопера — в бассейне реки Амур (Хабаровский край), ленка и хариуса — в бассейне реки Амур в границах Амурской области и Хабаровского края.

Список «одуемых» видов в морях Дальневосточного бассейна предлагается расширить за счет устриц (виды рода Ostrea и Crassostrea) в подзоне Приморье.

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