ЛРЗ Приморья проводят щедрую «посевную»

Лососевые рыбоводные заводы Приморского края активнее, чем в 2023 г., выпускают мальков кеты в рамках пастбищной аквакультуры. В реки отправлено уже более 23 млн экземпляров молоди, рост к уровню прошлого года составил 58%.

С начала апреля региональные ЛРЗ выпустили в реки Маргаритовка, Милоградовка, Киевка, Зеркальная и ручей Безымянный на северо-восточном побережье края 23,516 млн сеголеток кеты, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

В ТУ отметили, что выпущенная рыба через 3-4 года достигнет товарного размера. Ее можно будет ловить и поставлять на внутренний рынок.

Выпуски молоди тихоокеанских лососей в Приморье, как правило, проводятся с начала апреля по конец мая. По итогам прошлого года в реки края при осуществлении пастбищной аквакультуры отправили 14,885 млн экземпляров кетовой молоди, сообщили в теруправлении.

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