Права на промысел стерляди и пеляди Сибири разыграют на торгах

В Томской области на аукцион выставили доли квот на промышленный лов стерляди и пеляди в реках Обь и Чулым с притоками. Заявки принимаются до 4 июля.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, выставлены две доли квоты пеляди (каждая соответствует 1,05 тонны в 2024 г.) и одна доля стерляди (0,14 тонны в 2024 г.) в Оби с притоками, а также одна доля стерляди (0,04 тонны в 2024 г.) в реке Чулым с притоками. Промысел разрешен в административных границах Томской области.

Стартовые цены лотов — от 2 тыс. до 12,6 тыс. рублей. Торги предполагается провести 18 июля в Новосибирске. Доли квот предоставляются до 31 декабря 2033 г.

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