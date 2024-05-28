На Чукотке разыграют рыболовные участки для коренных народов

В Чукотском автономном округе объявлен конкурс на два участка для традиционного промысла представителями коренного населения. Заявки принимаются до 24 июня.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из рыболовных участков морской, он расположен в лагуне Тымна Анадырского залива, его площадь 25 га. Второй РЛУ, площадью 1,9 га, — речной, он находится в заливе Канчалан реки Канчалан.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя или от места нахождения общины. РЛУ предоставляются на 20 лет.

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