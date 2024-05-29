Российские рыбаки вновь показали прибавку

Вылов рыбы и морепродуктов сохраняет положительную динамику. К 28 мая отечественные пользователи освоили 2,1 млн тонн — на 2,6% выше уровня прошлого года.

В Дальневосточном бассейне добыто почти 1,62 млн тонн. Это на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, в Северном бассейне освоено более 214 тыс. тонн (+9,4%), в Западном — 44,8 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 14,24 тыс. тонн (+1,5%), в Волжско-Каспийском — 42,9 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот наловил в общей сложности 179 тыс. тонн.

Общая загрузка рыбных холодильников в Приморском крае (главном логистическом узле Дальнего Востока) составляет 28%. На хранении находится 32 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции, обратили внимание в федеральном агентстве.

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