Ученые на Камчатке собирают данные для лососевых прогнозов

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО отслеживают скат молоди горбуши на западном побережье полуострова. Предварительные оценки позволяют рассчитывать на позитивные результаты.

К учету скатывающихся сеголеток горбуши специалисты приступили на реперных водотоках западного побережья Камчатки — Большая, Утка, Пымта (Камчатско-Курильская подзона) и Колпакова (Западно-Камчатская подзона).

Получаемые данные о численности покатников говорят о том, что в 2024 г. активный скат молоди в море начался примерно на десять дней раньше обычных сроков. Этому способствовало апрельское потепление и усиленное снеготаяние, рассказали Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО.

По состоянию на 21 мая наибольшее расчетное количество сеголетков скатилось из реки Пымта, наименьшее — из реки Колпакова. Интенсивная покатная миграция молоди лососей из северных рек, как правило, начинается позже, чем из рек расположенных южнее, отметили в филиале.

Предварительные оценки уровня численности скатывающейся горбуши (это поколение 2023 г.) позволяют рассчитывать на получение позитивных итогов, считают ученые.

Ежегодные мальково-учетные работы на Камчатке проводятся с начала мая до конца июня в ночное время, в часы наибольшей интенсивности ската молоди тихоокеанских лососей.

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