«Рыбный» режим половодья на Нижней Волге подходит к концу

Рыбохозяйственную полку весеннего половодья в Астраханской области решено поддерживать до конца мая. Затем объемы, сбрасываемые с гидроузлов водохранилищ в низовьях Волги, будут постепенно сокращаться.

Сбросные расходы с Волгоградского гидроузла до конца мая установлены на уровне 16 тыс. кубометров в сутки. Указание продлить рыбохозяйственную полку на три дня Росводресурсы выпустили по итогам совещания 27 мая, на котором обсуждался режим работы нижневолжских гидроузлов на завершающей стадии спецпопуска.

Инициатором продления — в целях сохранения благоприятной обстановки для нереста рыбы — выступила Астраханская область. Предложение поддержали и другие регионы Нижней Волги.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Астраханской области, в итоге общая продолжительность рыбохозяйственной полки в регионе в этом году составит 31 день — с 1 по 31 мая. В период с 1 по 10 июня сбросы воды на Волгоградском гидроузле будут ежедневно снижаться на 1 тыс. кубометров в сутки.

Дальнейшее развитие попуска воды с гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада будет обсуждаться на ближайшем заседании межведомственной рабочей группы в конце первой декады июня.

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