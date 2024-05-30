Для перевозок грузов по железной дороге обновили правила

Правительство утвердило правила недискриминационного доступа к услугам грузовых железнодорожных перевозок. Документ определяет порядок работы РЖД с заявкам грузоотправителей по лимитирующим направлениям.

Правила недискриминационного доступа к услугам грузовых ж/д перевозок утверждены постановлением правительства от 27 мая 2024 г. № 680. Подготовкой документа занималась ФАС.

Правила определяют порядок работы РЖД с заявками грузоотправителей по лимитирующим направлениям, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию антимонопольного ведомства.

Приоритет, как отметили в федеральной службе, отдан грузам, вывоз которых осуществляется для решения стратегических и социальных задач, а также грузам во внутригосударственном сообщении.

«Определяя недискриминационный доступ к услугам субъекта естественной монополии, правила обеспечивают баланс интересов всех участников рынка», — заявили в ФАС.

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