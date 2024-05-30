Таиланд хочет расширить рыбные поставки в Россию

Представители компетентного ведомства Таиланда выразили заинтересованность в расширении списка аттестованных для экспорта в Россию предприятий по выпуску рыбной продукции.

Импорт рыбных продуктов в Россию стал одной из тем встречи заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова с гендиректором департамента развития животноводства Министерства сельского хозяйства и кооперативов Таиланда Сомчуаном Ратанамункланон.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, представители компетентного ведомства Таиланда выразили заинтересованность в расширении перечня аттестованных предприятий по производству рыбных товаров и морепродукции. В ближайшее время российскому ветеринарному ведомству будет передан соответствующий обновленный список.

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