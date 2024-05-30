Рыбоохрана призывает надевать спасжилеты

Приморское теруправление Росрыболовства решило напомнить рыбакам-любителям и другим отдыхающим на воде о правилах безопасности. Каждый пассажир маломерного судна должен быть одет в спасательный жилет, подчеркнули в ТУ.

На водоемах Приморья с потеплением заметно прибавилось катеров и лодок. В теруправлении обратили внимание на возможность аварий с участием маломерного флота.

Согласно Правилам пользования маломерными судами на водных объектах РФ, каждый пассажир такого плавсредства должен быть одет в спасательный жилет, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского ТУ.

В теруправлении напомнили, что за нарушение этого требования капитану грозит штраф согласно статье 11.10 КоАП РФ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews