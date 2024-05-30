Губернатор Приморья предложил увязать географию промысла и судоремонта

Для развития судоремонта власти Приморского края предлагают подумать над установлением требования к предприятиям, рыбачащим на Дальнем Востоке, ремонтироваться только на мощностях ДФО.

Об этом губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил на пленарном заседании Морского конгресса во Владивостоке. Глава региона в своем выступлении рассказывал о мерах, которые принимаются для развития судоремонтной отрасли, и предложениях в этой сфере, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам губернатора, предлагается рассмотреть возможность установления требования к организациям-судовладельцам, которые осуществляют вылов биоресурсов в Дальневосточном бассейне, о необходимости ремонта судов исключительно на производственных мощностях предприятий ДФО.

Такая мера послужит стимулом к развитию судостроительных и судоремонтных предприятий, улучшению конкурентоспособности, сохранению кадрового потенциала, считают краевые власти. «И конечно, позволит нарастить объемы загрузки на 30-40%», — отметил губернатор.

При этом глава региона акцентировал внимание на том, что свою работу судоремонтные предприятия должны выполнять качественно и в срок.

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