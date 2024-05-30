Акватории Заполярья предлагают под промысел

В Мурманской области на конкурс выставили пять участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 26 июня — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — региональное министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки расположены на внутренних водоемах Мурманской области.

Четыре РЛУ находятся на озерах Ингозеро, Растоцпени, Большое Адамозеро и Белозеро. Еще один — на водохранилище Имандра. Стартовые цены лотов варьируются от 148 рублей до 7,4 тыс. рублей. Все акватории предоставляются на 10 лет.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции, среднее количество работников у претендента за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews