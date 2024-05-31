Приморье ждет механизмов для участия покупателей квот в развитии территорий

Приморский край ожидает на федеральном уровне выхода нормативной базы для реализации соглашений об участии получателей квот вылова в развитии рыбацких поселений, отметил губернатор Олег Кожемяко в отчете перед региональным парламентом.

Глава Приморья Олег Кожемяко, выступая с отчетом за 2023 г. перед Законодательным собранием края, коротко остановился и на теме рыбной промышленности, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбохозяйственный комплекс формирует десятую часть всей произведенной регионом продукции, обратил внимание губернатор.

«Отгрузка товара выросла на 17%, выпуск свежей и охлажденной рыбы в 2,7 раза», — заявил Олег Кожемяко.

Он также подчеркнул, что «глубина переработки сырья растет, в том числе за счет строительства современных рыбоперерабатывающих судов».

При этом власти региона, по словам губернатора, ждут механизма для организации участия получателей прав на вылов в развитии территорий.

«Ожидаем на федеральном уровне нормативную базу по реализации соглашений об экономическом развитии рыболовецких поселений в рамках предоставлений квот на добычу морских биоресурсов», — сказал Олег Кожемяко.

Напомним, что президент поручил обеспечить направление части средств от аукционов по продаже квот вылова на социальное развитие базовых для рыбной отрасли муниципалитетов. Таким образом предполагается задействовать поступления от торгов по продаже долей квот добычи крабов. Соответствующее поручение правительство должно выполнить к 1 сентября.

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