Владимир Путин поручил определить путь средствам от крабовых аукционов

Кремль выпустил перечень поручений президента по реализации послания Федеральному Собранию. В этом списке и задача по использованию средств от крабовых аукционов.

Президент поручил правительству обеспечить направление части средств, полученных по результатами распределения квот добычи крабов, предоставляемых в инвестиционных целях, на развитие инфраструктуры сельских и прибрежных рыбацких поселений прибрежных регионов РФ. При этом в тексте поручений отмечено, что речь идет в первую очередь о социальной инфраструктуре.

Срок исполнения поручения - 1 декабря 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости целевого направления части средств от аукционов по продаже квот вылова на социальное развитие базовых для рыбной отрасли муниципалитетов. Таким образом предполагается задействовать финансы от торгов по продаже долей квот вылова крабов.

На заявление президента о направлении средств от крабовых аукционов ранее в публичном пространстве уже отреагировали власти Камчатки , Приморского края и Магаданской области . Также поручение по этому вопросу в марте дала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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