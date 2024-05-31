Власти Коми заинтересовалась воспроизводством лососей в верховьях Печоры

Республика Коми оплатит исследования условий естественного воспроизводства семги и горбуши в верховьях реки Печоры — местах нереста этих лососей. Ученым предстоит выработать рекомендации по управлению запасами.

Заказ на проведение соответствующих научных работ размещен на сайте ЕИС «Закупки», сообщает корреспондент Fishnews. Максимальная цена контракта — 1,24 млн рублей. Работы требуется выполнить до 31 июля.

Согласно техзаданию, целью работ является оценка естественного воспроизводства лососей в границах Троицко-Печорского района республики и выработка рекомендаций по восстановлению запасов и управлению рыболовством.

Ученым предстоит оценить численность молоди на нерестово-выростных угодьях Печоры (реки Унья и Илыч), собрать данные по промыслу, подготовить рекомендации по управлению запасами и предложения по внесению изменений в правила рыболовства для Северного бассейна.

По информации пресс-службы Северного филиала ВНИРО, исследования воспроизводства семги и других видов рыб в Троицко-Печорском районе проводились в 2023 и 2022 гг.

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