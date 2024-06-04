Южная Корея и Норвегия усиливают «рыбное» взаимодействие

Главы профильных министерств Республики Корея и Королевства Норвегия обсудили развитие двусторонних отношений в области рыболовства. Темами стали интенсификация обмена опытом и технологиями, а также совместная работа на международных площадках.

Министр морских дел и рыболовства Южной Кореи Кан Дохён встретился с министром торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Марианн Сивертсен Нэсс.

Южная Корея и Норвегия заключили соглашение о сотрудничестве в области рыболовства в 2002 г. и с тех пор проводят обучение специалистов и совместные исследования в этой сфере, а также в части карантинного контроля. По информации южнокорейского министерства, темой нынешних переговоров стала актуализация соглашения в свете развития технологий и расширения двусторонних торговых контактов.

Государства договорились о более интенсивном обмене опытом и технологиями, а также о совместной деятельности на площадках международных организаций, таких как ВТО. Планируется расширить круг участников сотрудничества, включив в него исследовательские институты и частные компании, и повысить уровень регулярных встреч, сообщает корреспондент Fishnews.

В Южной Корее ожидают, что расширение взаимодействие с Норвегией, обладающей передовыми технологиями в области аквакультуры и рыболовства, приведет к соответствующим улучшениям в рыбохозяйственном комплексе республики.

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