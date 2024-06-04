Астраханские рыбаки подвели итоги весеннего сезона

Предприятия Астраханской области за весеннюю путину выловили более 18 тыс. тонн рыбы. Примерно 60% уловов рыбакам принесла работа в Каспийском море (авандельте Волги), остальное пришлось на речной промысел.

Путина в авандельте Волги открылась с 16 февраля, однако из-за льда астраханские рыбаки смогли приступить к промыслу в только в конце месяца. Ближе к середине марта рыбалка началась на водных объектах дельты Волги.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, за весенний сезон предприятия Астраханской области освоили свыше 18 тыс. тонн водных биоресурсов: более 11 тыс. тонн — в Каспийском море (авандельта Волги) и около 7,5 тыс. тонн — в Волге и ее водотоке.

В начале путины основными объектами лова были ранненерестующая щука, составившая более 20% в общем вылове речных и полупроходных рыб, и карась, лидирующий в уловах рыб пресноводного комплекса.

В апреле и мае в авандельте и дельте Волги в уловах уже преобладал лещ, доля его вылова в отдельные периоды превышала 50%. Значительную роль в уловах также играли сом и карась. Хорошо шел и промысел сазана, эта рыба составляла до 10% в общем вылове.

Высокий процент освоения рекомендованных лимитов при речном промысле также достигнут по жереху (более 40%) и густере (более 60%). По карасю, несмотря на его многочисленность, освоение составило всего около 20%, поскольку рыбаки предпочитали вести добычу более ценных видов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews