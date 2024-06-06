Уловы иваси опережают прошлогодние

Вылов дальневосточной иваси практически достиг 44 тыс. тонн, приводит данные пресс-служба Росрыболовства. Это на 53% выше уровня прошлого года.

Российские рыбаки продолжают промысел пелагических объектов, в том числе сардины-иваси. На путине сохраняется положительная динамика, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Всего в этом году к освоению рекомендовано 579 тыс. тонн иваси, но в ходе промысла объемы могут корректироваться.

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